Воздушный шар с детьми застрял в деревьях в Сочи

Нештатная ситуация произошла днем 21 января в Краснодарском крае. Люди катались на воздушном шаре, как вдруг он застрял на дереве. Инцидент случился на горе в селе Солохаул Лазаревского района Сочи. В телеграм-канале МЧС России сообщается, что в шаре находились двое взрослых и трое детей.

К спасению людей привлекли спасателей, к месту ЧП направили вертолет. Точные причины случившегося предстоит установить специалистам.

Спасатели нашли детей, поиски взрослых продолжаются.

«Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали. Поиски взрослых продолжаются с воздуха и наземным способом», - сказано в сообщении министерства.

На место происшествия выехали следователи, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Впоследствии в МЧС сообщили, что нашли всех пассажиров шара. В 16:25 вертолет спасателей приземлился в Сочи со спасенными людьми. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет. Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар. // фото unsplash.com