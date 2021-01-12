Три десятка нетрезвых водителей отловили за праздники в Петрозаводске

В новом году автомобилисты не отказались от пагубной привычки садиться нетрезвыми за руль.

За праздники в Петрозаводске инспекторы ГИБДД отстранили от управления 35 нетрезвых водителей. Из них четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно, подчеркнули в Госавтоинспекции. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

О нетрезвых водителях можно сообщать в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция)