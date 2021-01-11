11 января 2021, 20:10
«Ниве» вернули ее исконное имя
Вместе с названием автомобиль получил некоторые улучшения
«АвтоВАЗ» наконец-то сумел вернуть внедорожнику 4×4 первоначальное название Niva. Теперь автомобиль будет называться Lada Niva Legend. Об этом сообщила сегодня пресс-служба компании.
Отмечается, что вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках.
«Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным»,
— поясняется в пресс-релизе.
Еще в начале 2020 года российский автопроизводитель переименовал автомобиль Chevrolet Niva в Lada Niva. В декабре 2020 года компания объявила о старте серийного производства внедорожника Lada Niva Travel. Новинка получила новый облик и оснащена системой постоянного полного привода.