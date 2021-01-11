«Ниве» вернули ее исконное имя

«АвтоВАЗ» наконец-то сумел вернуть внедорожнику 4×4 первоначальное название Niva. Теперь автомобиль будет называться Lada Niva Legend. Об этом сообщила сегодня пресс-служба компании.

Отмечается, что вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках.

«Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным»,

— поясняется в пресс-релизе.

Еще в начале 2020 года российский автопроизводитель переименовал автомобиль Chevrolet Niva в Lada Niva. В декабре 2020 года компания объявила о старте серийного производства внедорожника Lada Niva Travel. Новинка получила новый облик и оснащена системой постоянного полного привода.