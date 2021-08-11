Три человека умерли после отравления алкоголем на свадьбе в Пензе

В Пензе следователи выясняют обстоятельства отравления людей на свадьбе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, 6 августа в ходе празднования свадьбы несколько человек выпивали алкогольную продукцию, купленную одним из организаторов праздника не в магазине, впоследствии у гостей ухудшилось самочувствие, из них двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение двух дней после торжества, еще две женщины 1976 и 1973 годов рождения госпитализированы с признаками отравления.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления нескольких человек спиртосодержащей продукцией по части 3 статьи 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении СК. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оставшуюся спиртосодержащую жидкость, тару из-под алкоголя, устанавливают его происхождение, точки сбыта, а также всех лиц, причастных к преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Фото pixabay.com/kaboompics