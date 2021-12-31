31 декабря 2021, 10:12
Три человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии
ДТП с участием двух автомобилей произошло вечером в четверг в Беломорском районе
Серьезная авария на севере Карелии унесла жизни трех человек.
Информацию о смертельном ДТП в Беломорском районе на трассе «Кола» подтвердили в Госавтоинспекции Карелии.
На 818 километре федеральной автомобильной дороги «Кола» в Беломорском районе столкнулись два автомобиля. Сигнал о ДТП поступил к спасателям 30 декабря в 19:00. Для ликвидации последствий привлекались 10 человек. (фото pixabay.com, geralt)