Три человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

Серьезная авария на севере Карелии унесла жизни трех человек.

Информацию о смертельном ДТП в Беломорском районе на трассе «Кола» подтвердили в Госавтоинспекции Карелии.

На 818 километре федеральной автомобильной дороги «Кола» в Беломорском районе столкнулись два автомобиля. Сигнал о ДТП поступил к спасателям 30 декабря в 19:00. Для ликвидации последствий привлекались 10 человек. (фото pixabay.com, geralt)