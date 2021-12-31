31 декабря 2021, 08:31
Происшествия

Легковой автомобиль «вытолкнул» иномарку с проезжей части в сугроб

Авария на Ключевой в Петрозаводске попала на видео

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 30 декабря в 15:24 на улице Ключевая в районе пересечения с проездом Северная Точка недалеко от ФОКа. Дорожный инцидент запечатлела камера наблюдения CityLink, запись опубликована в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

 

Судя по кадрам, авария произошла, когда один из участников выезжал на улицу Ключевая, а другой двигался вниз. В итоге выехавший на дорогу автомобиль просто «вытолкнул» другой в сугроб.

Очевидцы опубликовали фото последствий в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Обсудить
Метки: 
паблик
авария
Ключевая
ФОК
новости петрозаводска