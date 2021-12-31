Легковой автомобиль «вытолкнул» иномарку с проезжей части в сугроб

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 30 декабря в 15:24 на улице Ключевая в районе пересечения с проездом Северная Точка недалеко от ФОКа. Дорожный инцидент запечатлела камера наблюдения CityLink, запись опубликована в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, авария произошла, когда один из участников выезжал на улицу Ключевая, а другой двигался вниз. В итоге выехавший на дорогу автомобиль просто «вытолкнул» другой в сугроб.

Очевидцы опубликовали фото последствий в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».