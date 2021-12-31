Жилой дом загорелся сегодня ночью в деревне Тукса

Помощь карельских спасателей потребовалась при тушении пожара в жилом доме в деревне Тукса Олонецкого района.

Сигнал о происшествии в двухквартирном доме на улице Центральная, 23-а, поступил в МЧС по Карелии 31 декабря в 03:00. Фотографии с места ЧП опубликовал паблик олонецких пожарных. Судя по снимках, огнеборцам пришлось ломать стену.

«Для ликвидации пожара привлекались 2 АЦ-40/60(131/УРАЛ) ПЧ-35 г. Олонец и ПЧ-36 по охране п. Ильинский», - прокомментировали в сообществе спасателей. В результате пожара никто не пострадал. (фото vk.com)