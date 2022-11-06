Три человека погибли на пожаре в Челябинской области

В Челябинской области произошел пожар, который унес жизни трех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия случилась вечером 5 ноября в одном из домов в поселке Бородиновка. Во время тушения пожара специалисты обнаружили в здании трех погибших - двух мужчин и женщину. Еще один мужчина был госпитализирован с отравлением.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение с огнем при использовании печи. По факту трагедии проводится проверка. Обстоятельства выясняются. Фото: unsplash.com