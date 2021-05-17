Три автомобиля столкнулись на «Коле», погиб один из водителей

Сегодня около трех часов дня на 76-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошла смертельная авария. Об этом со ссылкой на полицию сообщает 47news.

По данным издания, автомобиль ГАЗ под управлением 82-летнего водителя столкнулся с «Ситроен». От удара иномарка вылетела на встречку, где врезалась в фургон «Максус».

В результате происшествия погиб 43-летний водитель фургона. Травмы средней степени тяжести получили пятилетний мальчик, также ехавший в фургоне, и водитель автомобиля «Ситроен». Пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится доследственная проверка. Фото: «ДТП и ЧП, СПб», vk.com