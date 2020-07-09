Третий район Карелии преодолел отметку в сто зараженных Covid-19

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых Covid-19 был выявлен 8 июля. Общее количество заболевших достигло 1656 человек.

Главным очагом инфекции остается Петрозаводск. В столице республики уже 806 больных. На втором месте со 123 случаями остается Кемский район.

Третьей территорией республики, достигшей отметки в 100 зараженных, стал Беломорский район. В Сортавальском районе 91 случай, в Олонецком районе - 86. Много заболевших в Муезерском районе (66) и в Сегежском районе (65).

Меньше всего случаев Covid-19 в Калевальском районе, там всего трое заболевших.