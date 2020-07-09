Рядом с мэрией Петрозаводска начались ремонтные работы

Рядом с мэрией Петрозаводска появились ограждения и строительная техника. Как сообщили в пресс-службе администрации, начался ремонт сквера Горсовета, расположенного по соседству со зданием мерии.

Подрядчик уже приступил к разбору старого пешеходного покрытия, его заменит натуральный камень. Снятая же брусчатка отправится на склад - в дальнейшем ее используют для благоустройства других территорий города.

В сквере Горсовета также обновят систему освещения, отремонтируют лестницы. Работы совмещены с восстановлением тротуаров и лестниц на проспекте Ленина.

В мэрии пообещали строго контролировать ход работ.