Инспектор ГИБДД спас машину автоледи от серьезной поломки

Очаровательную историю о человеческом внимании и заботе полицейского инспектора поведала петрозаводская ГИБДД в своем паблике соцсети.

Текст настолько хорош, что мы позволим его процитировать целиком:

«Женщина-водитель позвонила в ГИБДД, чтобы разыскать автоинспектора и выразить ему слова благодарности за оказанную помощь. Татьяна, так она представилась, рассказала, что поздно вечером на автозаправочной станции перепутала заправочные «пистолеты» и вместо бензина А-95 заправила свой автомобиль дизельным топливом.

Ожидая своей очереди на оплату топлива, инспектор ГИБДД Роман Гачкин обратил внимание на разговор между посетительницей и кассиром, которые обсуждали возникшую проблему, и предупредил водительницу, чтобы она ни в коем случае не включала зажигание. Роман разъяснил автоледи, что при работающем двигателе дизель спровоцирует нестабильную его работу и из-за закупоривания топливных магистралей потеряет мощность и остановится. И в этом случае автомобилю предстоит пройти длительную и дорогую процедуру промывки всей топливной системы, включая бензонасос и форсунки, а также придется заменить топливный фильтр и свечи.

Несмотря на позднее вечернее время, автоинспектор не оставил растерявшуюся женщину наедине с серьезной проблемой. Полицейский проинструктировал автоледи по правилам буксировки и на своем личном автомобиле отбуксировал аварийный автомобиль в ближайший автотехцентр. Специалистам ремонтной бригады Роман пояснил суть произошедшего и, попрощавшись с автовладелицей, уехал.

Татьяна отметила, что осознав весь масштаб возможных последствий своей невнимательности, она благодарна сотруднику Госавтоинспекции, который, не считаясь с личным временем, предложил помощь, покинув ее только после того, как убедился, что его дальнейшее участие в решении данного вопроса не требуется. «Всё, что о нем знаю, что зовут Роман. А автослесарь подсказал, что судя по его форменной фуражке с серой полосой, он работает в ГИБДД. Я рада, что в трудную минуту рядом со мной оказался неравнодушный человек, достойный мужчина и благородный полицейский» - сообщила по телефону автолюбительница»

Воистину, в жизни всегда есть место, если не подвигу, то благородному поступку.