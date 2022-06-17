Третий этаж станции скорой помощи в Петрозаводске ремонтируют

В Петрозаводске продолжают ремонтировать станцию скорой помощи. Это поэтапно начали делать еще в 2020 году, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Два этажа привели в порядок ранее, оборудовали удобной мебелью. В данный момент работы проходят на третьем этаже здания. Правое крыло уже отремонтировали. В левом снесли перегородки и устанавливают вентиляцию.

В обновленных помещениях разместятся аптечное подразделение, актовый зал, учебные классы, административные кабинеты. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте