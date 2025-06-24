24 июня 2025, 14:48
Трехлетний мальчик полакомился попкорном и чуть не умер
В Москве врачи спасли ребенка, в бронхе которого застряло зернышко
Фото: unsplash / Mathurin NAPOLY / matnapo
В Москве врачи спасли трехлетнего ребенка, который едва не умер после того, как поел попкорн. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, мальчик случайно проглотил зернышко, когда ел попкорн. Вскоре у дошкольника поднялась температура, и начался сильный кашель. Родители вызвали скорую, ребенка госпитализировали.
В больнице врачи нашли в бронхе мальчика застрявшее зернышко, которое начало превращаться в попкорн. Зерно удалили бронхоскопом, и через 10 дней юного пациента выписали полностью здоровым. © «Петрозаводск говорит»