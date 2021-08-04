Трассу «Кола» сегодня перекроют на 45 минут

Сегодня днем разводка Ладожского моста остановит движение по трассе «Кола». Дорога будет полностью перекрыта около деревни Марьино в Ленинградской области с 15:00 до 15:45, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Ладожский мост должны были развести накануне, 3 августа, однако из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие перенесли.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Фото Упрдор «Северо-Запад»