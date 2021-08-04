04 августа 2021, 10:18
Трассу «Кола» сегодня перекроют на 45 минут
Из-за непогоды разводка моста около деревни Марьино перенесена с 3 на 4 августа
Сегодня днем разводка Ладожского моста остановит движение по трассе «Кола». Дорога будет полностью перекрыта около деревни Марьино в Ленинградской области с 15:00 до 15:45, сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Ладожский мост должны были развести накануне, 3 августа, однако из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие перенесли.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Фото Упрдор «Северо-Запад»