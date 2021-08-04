Представители МакSим раскрыли подробности состояния певицы

Певица МакSим идет на поправку. Она только начинает осознавать, что была в коме длительное время, сообщает StarHit со ссылкой на генерального менеджера певицы Маргариту Соколову.

«У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают - не время. <…> Марина боец, не ноет, не жалуется»,

- отметила Соколова.

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская пояснила, что артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.

«Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно»,

- сказала Богушевская.

Марину Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. Фото пресс-службы певицы