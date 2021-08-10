10 августа 2021, 20:43
Трассу «Кола» дважды перекроют 11 августа
Автомобилисты будут пропускать теплоход и другие суда в Ленинградской области
11 августа дважды за день в Ленинградской области будет перекрываться трасса «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Так, с 10:00 до 10:45 в связи с разводкой Ладожского моста будет остановлено движение возле деревни Марьино на 40-м километре магистрали. В это время вниз по Неве пройдет теплоход «Павел Леонов».
А с 11:10 до 13:10 будет перекрыто движение транспорта на 236-м километре трассы у Лодейного Поля. Мост через Свирь разведут из-за прохода состава судов.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Фото pixabay.com/OpenClipart-Vectors