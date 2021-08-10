Трассу «Кола» дважды перекроют 11 августа

11 августа дважды за день в Ленинградской области будет перекрываться трасса «Кола». Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Так, с 10:00 до 10:45 в связи с разводкой Ладожского моста будет остановлено движение возле деревни Марьино на 40-м километре магистрали. В это время вниз по Неве пройдет теплоход «Павел Леонов».

А с 11:10 до 13:10 будет перекрыто движение транспорта на 236-м километре трассы у Лодейного Поля. Мост через Свирь разведут из-за прохода состава судов.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Фото pixabay.com/OpenClipart-Vectors