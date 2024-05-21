Трассу «Кола» будут перекрывать два дня подряд

Сегодня, 21 мая, на трассе «Кола» будет перекрыто движение на 236-м километре. Мост через реку Свирь будут разводить из-за прохода по реке трех судов. Трасса будет перекрыта с 12:50 до 15:00.

Также 22 мая с 15:00 до 15:45 перекроют движение на 40-м километре федеральной магистрали. Разведут мост через Неву.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»