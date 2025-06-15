Трасса «Кола» будет перекрыта на два часа

Сегодня, 15 июня, федеральная трасса «Кола» будет перекрыта на два с лишним часа. С 12.50 до 15.00 будет разводиться мост через реку Свирь в районе Лодейного Поля.

Под разведенным мостом будут пропускать судно «Апостол Андрей» с высотным габаритом 23 метра.

Одновременно водителям напоминают, что идут ремонтные работы на дороге в районах Разметелево и Дусьево. Также на въезде в Санкт-Петербург во второй половине дня неизбежны пробки, связанные с возвращение горожан с дач после выходных.

Возможно тем, кто сегодня должен ехать в Санкт-Петербург, лучше выбрать дорогу через Сортавалу. © «Петрозаводск говорит»