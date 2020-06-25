Традиционный онлайн-забег «Километр здоровья» пройдет в Петрозаводске

1 июля петрозаводчан ждет традиционный «Километр здоровья». Принять участие в онлайн-забеге может любой желающий, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

Дистанцию в 1 км можно преодолеть в любое удобное время. Скриншот с маршрутом и временем необходимо выложить в альбом события (https://vk.com/album-179190257_271827658), чтобы получить электронный сертификат. По окончании онлайн-мероприятия будет сформирован итоговый протокол.

«Присоединяйтесь к онлайн-забегу в Петрозаводске, возвращайтесь к активным пробежкам и дарите себе здоровье и настроение»,

– призывают организаторы.

Фестиваль городского бега «Километр здоровья» проводят МУ «Дирекция спортивных сооружений», МУ «СШОР №3», Карельская региональная федерация легкой атлетики, Молодежный парламент республики, КРО ОГФСО «Юность России».