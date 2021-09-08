Торговые павильоны, палатки, киоски и гаражи снесут в Петрозаводске

Владельцев построек на Перевалке, Голиковке, Зареке, Древлянке, в Центре, Первомайском и Октябрьском районах уведомили об их скором сносе. В мэрии сообщили, что все конструкции стоят на городской земле незаконно.

В частности, снесут металлический контейнер и гараж около дома № 9 по проезду Аксентьева, гараж около дома № 8А на улице Машезерской. Это сделают 13 - 26 сентября.

Под снос также пойдут некоторые павильоны, входящие в состав остановочных комплексов. Речь идет об остановках у дома № 3 на улице Чапаева, домов №№ 10 и 45 на улице Луначарского, дома № 47 на Октябрьском проспекте, дома № 5 на улице Маршала Мерецкова.

Снесут киоск и павильон около дома № 56 на проспекте Александра Невского, а также павильоны рядом с домом № 18 на улице Древлянка (Березовая аллея, 31), у дома № 46 на Первомайском проспекте.

Демонтируют торговую палатку рядом с домом № 28 на улице Максима Горького. Эти земельные участки освободят от незаконных конструкций 13 - 30 сентября. // Фото: источник