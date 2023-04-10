Торговца опасной стеклоомывающей жидкостью ждет суд

32-летний житель Карелии предстанет перед судом. Его обвинили в хранении и сбыте опасной стеклоомывайки. Следователи завершили расследование уголовного дела.

Работник магазина по продаже автозапчастей Медвежьегорском районе в декабре 2022 года складировал и хранил в торговом зале канистры со стеклоомывающей жидкостью, всего 200 штук, часть из них приобрели водители, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Эксперты проверили «незамерзайку» и выявили, что в составе омывайки был метиловый спирт. Жидкость не отвечала требования безопасности. // фото пресс-служба СУСК по РК