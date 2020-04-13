Тоннель между Фурманова и Горького пообещали отремонтировать к лету

В Петрозаводске продолжается ремонт пешеходного тоннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. Работы выполняет АО «РЖДстрой».

На месте уже демонтировали плиточное покрытие. Как рассказали в пресс-центре администрации Петрозаводска, сейчас ведется расчистка швов и подготовка поверхностей к оштукатуриванию. За производством работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Напомним, что в подземном переходе заменят освещение и асфальтобетонное покрытие, а также решат проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета.

На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.