13 апреля 2020, 12:02
День за днем

Тоннель между Фурманова и Горького пообещали отремонтировать к лету

В подземном переходе заменят освещение и асфальтобетонное покрытие, а также решат проблему с водоотведением

В Петрозаводске продолжается ремонт пешеходного тоннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. Работы выполняет АО «РЖДстрой».

На месте уже демонтировали плиточное покрытие. Как рассказали в пресс-центре администрации Петрозаводска, сейчас ведется расчистка швов и подготовка поверхностей к оштукатуриванию. За производством работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Напомним, что в подземном переходе заменят освещение и асфальтобетонное покрытие, а также решат проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета. 

На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

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