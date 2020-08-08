«Токсичный» кабан сбежал из Финляндии в Россию

Подопытный кабан с желтым ошейником сбежал от финских ученых в сторону Выборгского района Ленинградской области. О беглеце пишет «Комсомольская правда».

Исследователи предупредили, что в кабана ввели препарат, из-за которого его мясо стало токсичным. Ученые попросили не убивать беглое животное.

Вскоре кабан был обнаружен. Однако затем финны сообщили о бегстве еще двух поросят. Охотников снова попросили не отстреливать животных с желтыми ошейниками.