08 августа 2020, 10:24
«Токсичный» кабан сбежал из Финляндии в Россию
Европейские ученые попросили не убивать животных с желтыми ошейниками
Подопытный кабан с желтым ошейником сбежал от финских ученых в сторону Выборгского района Ленинградской области. О беглеце пишет «Комсомольская правда».
Исследователи предупредили, что в кабана ввели препарат, из-за которого его мясо стало токсичным. Ученые попросили не убивать беглое животное.
Вскоре кабан был обнаружен. Однако затем финны сообщили о бегстве еще двух поросят. Охотников снова попросили не отстреливать животных с желтыми ошейниками.