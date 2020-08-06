Финляндия продлила ограничения на границе с Россией

Россияне все еще не смогут отправиться в путешествие в Финляндию. Граница, закрытая в марте из-за пандемии, все еще остается под замком.

Власти Суоми продлили ограничения на границе из-за ситуации с коронавирусом. Ранее ограничения на российско-финской границе действовали до 25 августа, теперь их продлили до 8 сентября, передает РИА Новости.

Напомним, финские власти могут снять ограничения на границе с определенным государством, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не более восьми случаев заражения на сто тысяч человек. При этом показатель должен сохраняться две недели. Между тем, по данным РИА Новости, в России должно фиксироваться в день не более 826 случаев заражения, однако сейчас ежедневно заболевает более пяти тысяч россиян.