Финляндия ввела новые ограничения на туристические поездки

Правительство Финляндии решило вернуть с 10 августа ограничения на поездки в Нидерланды, Бельгию и Андорру. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в этих странах, пишет РИА Новости.

При движении между Суоми и этими государствами Европы будет восстановлен пограничный контроль. Количество зараженных начало расти в этих странах в последние 14 дней.

Сейчас поездки разрешены между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Италией, Грецией, Лихтенштейном, Мальтой, Германией, Словакией, Венгрией, Кипром, Ирландией, Сан-Марино, Ватиканом, Грузией, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Китаем.