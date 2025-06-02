02 июня 2025, 16:18
Общество

Точка опоры: фонду «Защитники Отечества» исполнилось 2 года

Фонд оказывает содействие в получении необходимой помощи демобилизованным участникам СВО и членам семей погибших бойцов. За два года работы в карельский филиал фонда поступило более чем 5000 вопросов
встреча ветеранов сво
Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"

1 июня 2023 года во всех регионах России в соответствии с Указом Президента были открыты филиалы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Цель работы фонда — создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции. Фонд поддерживает и оказывает содействие в получении необходимой помощи демобилизованным участникам СВО и членам семей погибших на СВО бойцов.

— Два года назад во всех регионах нашей страны начали свою работу филиалы фонда «Защитники Отечества». За это время мы создали комплексную систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей по самым различным направлениям. В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту нашей Родины. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов СВО из зоны СВО им необходимо адаптироваться к мирной жизни, найти себя. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, получить все необходимые меры социальной поддержки, в том числе иметь возможность развиваться культурно, профессионально, заниматься спортом. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества», мы всегда находимся рядом с ветеранами и членами их семей. Также мы активно внедряем цифровизацию всех процессов нашей работы, видим все обращения и оперативно на них реагируем. И это заслуга большой команды, которая трудится ежедневно и продолжает работать над усовершенствованием системы помощи ветеранам спецоперации,

— отметила Анна Цивилева, статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества».

С марта 2025 года целевая категория фонда была расширена: теперь всестороннюю помощь и поддержку в режиме одного окна могут получить семьи, чьи бойцы длительное время не выходят на связь или пропали без вести. Фонд оказывает содействие в поиске без вести пропавших. Социальные координаторы филиала фонда ведут прием материалов для генетической экспертизы от родственников бойцов и контролируют результат розыска по геному, а также помогает в оформлении розыскных карт и направлении их в нужные структуры.

В Республике Карелия также работает филиал фонда «Защитники Отечества». За два года работы в филиал обратились по более чем 5000 вопросов. Филиал фонда оказывает содействие в получении мер социальной поддержки, юридической, медицинской и психологической помощи, трудоустройстве, переобучении, содействует в адаптации жилья под нужды ветеранов СВО с инвалидностью, помогают с приобретением технических средств реабилитации, а также средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий.

За два года работы фонд «Защитники Отечества» стал для многих не просто местом помощи, а точкой опоры и человеческого тепла. Мы в Карелии ежедневно видим, как важны простое участие, внимание и готовность выслушать. Быть рядом с теми, кто отдал самое дорогое ради нашей безопасности, — огромная честь и ответственность. Коллектив карельского филиала фонда благодарит наших защитников за доверие и силу духа. Мы рядом — чтобы поддержать, помочь и найти нужные решения,

отметила Ольга Агеева, временно исполняющий обязанности руководителя филиала фонда.

Одним из показателей эффективной работы являются положительные отзывы, поступающие от ветеранов специальной военной операции, находящихся на сопровождении карельского филиала фонда и взаимодействующих со своими социальными координаторами.

— Работа фонда «Защитники Отечества» безусловно важна, потому что сейчас много ветеранов возвращается домой и они не знают, чем заняться, куда пойти, что делать. Обращаются в фонд, который направляет их, консультирует и оказывает психологическую помощь. Я хотел бы выразить благодарность сотрудникам фонда в связи с тем, что они есть и оказывают разностороннюю помощь,

— делится Алексей Гришин, ветеран специальной военной операции.

Филиал фонда большое внимание уделяет социальной и спортивной реабилитации демобилизованных участников СВО. Ветераны не только проходят адаптацию к мирной жизни, но и активно включаются в общественную деятельность: участвуют в патриотическом воспитании молодежи, становятся кандидатами региональной кадровой программы «Герои Карелии», пробуют себя в адаптивных видах спорта и демонстрируют отличные результаты на соревнованиях различного уровня. Такой всесторонний подход помогает им не просто восстановиться, но и найти новые смыслы, задачи и цели.

— Это важная работа, которая помогает нашим подопечным возвращаться к мирной жизни не только физически, но и морально. Активное участие ветеранов в социокультурной жизни позволяет им найти новые цели, восстановить уверенность в себе и в будущем. Мы видим, как через такие инициативы у ветеранов появляется мотивация двигаться дальше, развиваться, делиться опытом, быть примером для молодежи. Это путь к восстановлению, который невозможен без поддержки и взаимного уважения,

— подчеркнула Арина Архипова, заместитель руководителя филиала фонда по связям с общественностью и государственными органами власти.

С подопечными напрямую работают социальные координаторы. Это специально обученные люди, которые имеют опыт работы в социальной сфере. Специалисты фонда работают во всех районах Республики Карелия.

 — Как говорится в одном фильме: «Любить Родину — это не березки целовать! А помогать, поддерживать самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно! Они — Родина!». Эти слова точно отражают то, почему мы здесь и для чего работаем. Мы рядом, чтобы поддержать тех, кто вернулся домой, помочь сделать уверенные шаги в новую жизнь. Порой достаточно простого жеста — доброго взгляда, искреннего слова, просто присутствия рядом. Именно в этом — основа нашей работы, то, без чего невозможно настоящее человеческое участие. Я люблю свою работу и искренне рада помогать,

— рссказала Екатерина Липатова, социальный координатор филиала фонда в Суоярвском округе.

Карельский филиал фонда продолжает свою работу в части оказания комплексного персонального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших и без вести пропавших бойцов. К любой ситуации — индивидуальных подход, а отношение к каждому обратившемуся — с заботой и вниманием.

Обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске можно по адресу ул. Свердлова, д. 1. Филиал работает с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в выходные. Единый номер телефона для связи: 8 (8142) 44-53-10.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"

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