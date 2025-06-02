Точка опоры: фонду «Защитники Отечества» исполнилось 2 года

1 июня 2023 года во всех регионах России в соответствии с Указом Президента были открыты филиалы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Цель работы фонда — создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции. Фонд поддерживает и оказывает содействие в получении необходимой помощи демобилизованным участникам СВО и членам семей погибших на СВО бойцов.

— Два года назад во всех регионах нашей страны начали свою работу филиалы фонда «Защитники Отечества». За это время мы создали комплексную систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей по самым различным направлениям. В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту нашей Родины. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов СВО из зоны СВО им необходимо адаптироваться к мирной жизни, найти себя. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, получить все необходимые меры социальной поддержки, в том числе иметь возможность развиваться культурно, профессионально, заниматься спортом. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества», мы всегда находимся рядом с ветеранами и членами их семей. Также мы активно внедряем цифровизацию всех процессов нашей работы, видим все обращения и оперативно на них реагируем. И это заслуга большой команды, которая трудится ежедневно и продолжает работать над усовершенствованием системы помощи ветеранам спецоперации,

— отметила Анна Цивилева, статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества».

С марта 2025 года целевая категория фонда была расширена: теперь всестороннюю помощь и поддержку в режиме одного окна могут получить семьи, чьи бойцы длительное время не выходят на связь или пропали без вести. Фонд оказывает содействие в поиске без вести пропавших. Социальные координаторы филиала фонда ведут прием материалов для генетической экспертизы от родственников бойцов и контролируют результат розыска по геному, а также помогает в оформлении розыскных карт и направлении их в нужные структуры.

В Республике Карелия также работает филиал фонда «Защитники Отечества». За два года работы в филиал обратились по более чем 5000 вопросов. Филиал фонда оказывает содействие в получении мер социальной поддержки, юридической, медицинской и психологической помощи, трудоустройстве, переобучении, содействует в адаптации жилья под нужды ветеранов СВО с инвалидностью, помогают с приобретением технических средств реабилитации, а также средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий.

— За два года работы фонд «Защитники Отечества» стал для многих не просто местом помощи, а точкой опоры и человеческого тепла. Мы в Карелии ежедневно видим, как важны простое участие, внимание и готовность выслушать. Быть рядом с теми, кто отдал самое дорогое ради нашей безопасности, — огромная честь и ответственность. Коллектив карельского филиала фонда благодарит наших защитников за доверие и силу духа. Мы рядом — чтобы поддержать, помочь и найти нужные решения,

— отметила Ольга Агеева, временно исполняющий обязанности руководителя филиала фонда.

Одним из показателей эффективной работы являются положительные отзывы, поступающие от ветеранов специальной военной операции, находящихся на сопровождении карельского филиала фонда и взаимодействующих со своими социальными координаторами.

— Работа фонда «Защитники Отечества» безусловно важна, потому что сейчас много ветеранов возвращается домой и они не знают, чем заняться, куда пойти, что делать. Обращаются в фонд, который направляет их, консультирует и оказывает психологическую помощь. Я хотел бы выразить благодарность сотрудникам фонда в связи с тем, что они есть и оказывают разностороннюю помощь,

— делится Алексей Гришин, ветеран специальной военной операции.

Филиал фонда большое внимание уделяет социальной и спортивной реабилитации демобилизованных участников СВО. Ветераны не только проходят адаптацию к мирной жизни, но и активно включаются в общественную деятельность: участвуют в патриотическом воспитании молодежи, становятся кандидатами региональной кадровой программы «Герои Карелии», пробуют себя в адаптивных видах спорта и демонстрируют отличные результаты на соревнованиях различного уровня. Такой всесторонний подход помогает им не просто восстановиться, но и найти новые смыслы, задачи и цели.

— Это важная работа, которая помогает нашим подопечным возвращаться к мирной жизни не только физически, но и морально. Активное участие ветеранов в социокультурной жизни позволяет им найти новые цели, восстановить уверенность в себе и в будущем. Мы видим, как через такие инициативы у ветеранов появляется мотивация двигаться дальше, развиваться, делиться опытом, быть примером для молодежи. Это путь к восстановлению, который невозможен без поддержки и взаимного уважения,

— подчеркнула Арина Архипова, заместитель руководителя филиала фонда по связям с общественностью и государственными органами власти.

С подопечными напрямую работают социальные координаторы. Это специально обученные люди, которые имеют опыт работы в социальной сфере. Специалисты фонда работают во всех районах Республики Карелия.

— Как говорится в одном фильме: «Любить Родину — это не березки целовать! А помогать, поддерживать самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно! Они — Родина!». Эти слова точно отражают то, почему мы здесь и для чего работаем. Мы рядом, чтобы поддержать тех, кто вернулся домой, помочь сделать уверенные шаги в новую жизнь. Порой достаточно простого жеста — доброго взгляда, искреннего слова, просто присутствия рядом. Именно в этом — основа нашей работы, то, без чего невозможно настоящее человеческое участие. Я люблю свою работу и искренне рада помогать,

— рссказала Екатерина Липатова, социальный координатор филиала фонда в Суоярвском округе.

Карельский филиал фонда продолжает свою работу в части оказания комплексного персонального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших и без вести пропавших бойцов. К любой ситуации — индивидуальных подход, а отношение к каждому обратившемуся — с заботой и вниманием.

Обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске можно по адресу ул. Свердлова, д. 1. Филиал работает с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в выходные. Единый номер телефона для связи: 8 (8142) 44-53-10.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"