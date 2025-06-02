Карты гостя Петрозаводска начали раздавать на набережной

На Онежской набережной начал работу центр распространения «Карты гостя Петрозаводска». Студенты помогают мэрии реализовать проект.

Отмечается, что «Карта гостя Петрозаводска» - это программа лояльности для гостей из других регионов и стран мира, благодаря которой гости столицы Карелии получают бесплатное посещение, бонусы и скидки на некоторые туристические продукты города, а также товары и услуги местных производителей.

Чтобы получить карту гостя, необходимо заполнить анкету на сайте: ptzcard.ru/getcard/. Все ее возможности будут доступны в смартфоне. © «Петрозаводск говорит»