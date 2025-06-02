Жители Древлянки не довольны комплектованием первых классов в школах

В Акакдемическом лицее количество учеников в первых классах нарушает нормы, пишут горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

"В Академическом лицее первоклассников распихали по четырем классам, в каждом классе по 40 человек! Вы издеваетесь? Планировали пять классов, учителей хватает, а помещений нет. На сайте госуслуг было указано, что школа готова принять 180 человек. И где это? Зачем было тогда объявлять такой прием? Куда жаловаться? Наверно надо писать Бастрыкину, только после обращения туда у нас начинают шевелиться",

- отмечает автор сообщения.

Почему дети из 43-ей школы идут учиться только в Первый и Академический лицеи?, - возмущается автор гневного поста. Это нарушение всех норм, и на Древлянке еще есть школы. © «Петрозаводск говорит»