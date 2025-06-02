Вечерний рейс в район Карелии отменили

Автовкозал Петрозаводска предупредил об отмене вечернего рейса в Олонец.

"По обращению перевозчика ООО "АТП" (г. Олонец) сообщаем, что рейс по маршруту № 519 "Петрозаводск - Олонец", отправляющийся из г. Петрозаводска в 18:15 02 июня 2025 года, выполняться не будет".