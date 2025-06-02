02 июня 2025, 15:48
Вечерний рейс в район Карелии отменили
Автобус в Олонец вечером не пойдет
фото: Петрозаводск говорит
Автовкозал Петрозаводска предупредил об отмене вечернего рейса в Олонец.
"По обращению перевозчика ООО "АТП" (г. Олонец) сообщаем, что рейс по маршруту № 519 "Петрозаводск - Олонец", отправляющийся из г. Петрозаводска в 18:15 02 июня 2025 года, выполняться не будет".
- говорится в сообщении Карелавтотранса.
С перевозчиком можно связаться по электронной почте atp-atk@yandex.ru.
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