02 июня 2025, 15:48
Общество

Вечерний рейс в район Карелии отменили

Автобус в Олонец вечером не пойдет
фото: Петрозаводск говорит

Автовкозал Петрозаводска предупредил об отмене вечернего рейса в Олонец. 

"По обращению перевозчика ООО "АТП" (г. Олонец) сообщаем, что рейс по маршруту № 519 "Петрозаводск - Олонец", отправляющийся из г. Петрозаводска в 18:15 02 июня 2025 года, выполняться не будет". 

- говорится в сообщении Карелавтотранса.

С перевозчиком можно связаться по электронной почте atp-atk@yandex.ru.

Официальный сайт автовокзала: avokzal.karelia.ru. © «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
новости петрозаводска
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Олонец