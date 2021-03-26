«ТНС энерго Карелия» подвело производственные итоги 2020 года

Компания «ТНС энерго Карелия» подвела производственные итоги 2020 года.

Полезный отпуск электроэнергии вырос в 2020 году на 2,5% и составил 2,05 млрд кВт*ч.

При этом отпуск электроэнергии юридическим лицам превысил результат 2019 года на 3,0% и достиг 1,30 млрд кВт*ч.

В свою очередь, объем отпуска бытовым потребителям составил 0,75 млрд кВт*ч, что превышает показатель 2019 года на 1,7 %.

В 2020 году «ТНС энерго Карелия» проведена системная работа по консолидации договоров бюджетных потребителей. Приняты на обслуживание потребители – граждане и юридические лица – от гарантирующего поставщика ООО «Русэнергосбыт».

В целях исключения бездоговорного потребления электроэнергии и отключения потребителей проведена кампания по заключению договоров электроснабжения с юридическими лицами в Республике Карелия в связи с расторжением договоров электроснабжения (купли-продажи электроэнергии) с другими сбытовыми организациями.

По состоянию на 1 января 2021 года количество обслуживаемых лицевых счетов физических лиц составило 236 384, юридических лиц – 7 051.