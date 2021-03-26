Три жительницы Петрозаводска умерли от коронавируса

Еще три человека умерли в Карелии от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Республиканской инфекционной больнице скончались женщины 1958 и 1960 годов рождения, в Олонецкой ЦРБ умерла женщина 1937 года рождения. Все трое пациенток были жительницами Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки Covid-19 выявлен в Карелии у 86 человек. Из этого числа заболевших - 85 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 200 человек. Фото bryansknovosti.ru