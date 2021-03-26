26 марта 2021, 08:17
Заключены контракты на ремонт двух дорог в Карелии
В этом году планируется привести в нормативное состояние 200 километров региональных дорог
Управтодор Карелии заключил два госконтракта на ремонт региональных дорог. В порядок приведут две дороги: «Деревянное - Деревянка - Пяжиева Сельга - Пухта» и «Кондопога - Викшезеро», сообщает паблик «Республика Карелия».
Дорогу в Прионежье будет ремонтировать фирма «Технострой» из Санкт-Петербурга. Подрядчик должен приступить к работам с 1 мая 2021 года и закончить их 15 октября 2021 года.
Ремонт дороги в Кондопожском районе проведет Кондопожское ДРСУ. Начало работ запланировано на 10 апреля 2021 года, а завершение - на 15 октября 2021 года.
Всего в этом году в Карелии планируется отремонтировать 200 километров региональных дорог. Фото twimg.com