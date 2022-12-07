Теплосети в Карелии отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Коллективное обращение написали жители Сегежи в прокуратуру и пожаловались на ненадлежащее состояние теплопровода. Об этом рассказали в надзорном ведомстве Карелии.

Горожане были недовольны отсутствием антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции. Участок трубопровода централизованной тепловой сети был оголен.

Представители прокуратуры провели проверку, выехав на место. Они выяснили, что изоляция трубопровода действительно повреждена.

Руководителю ресурсоснабжающей организации внесли представление и потребовали устранить нарушения. В результате подрядчик восстановил антикоррозионное покрытие и тепловую изоляцию. // фото: freepik.com