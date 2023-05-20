Тепло и без дождей будет в воскресенье в Карелии

Завтра в Карелии будет переменная облачность, без осадков. Гидрометцентр РК обещает теплую погоду.

Ветер ожидается переменный слабый. Ночью температура +2, +7 градусов, но местами до -1 градуса. Днем будет уже +18, +23 градуса, а около водоемов +13, +18 градусов.

В Петрозаводске тоже небольшая облачность и без осадков. Ветер переменный слабый. Ночью +5, +7 градусов, днем +18, +20. // фото: «Петрозаводск говорит»