Высокая пожарная опасность 4 класса угрожает Карелии

Жителям республики вскоре следует быть особенно осторожными. В республике прогнозируют неблагоприятное явление, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Это высокая пожарная опасность 4 класса, рассказали в Карельском ЦГМС. Ожидать такой ситуации следует с 21 мая, причем главным образом на юге.

Под действие неблагоприятного явления может попасть и Петрозаводский городской округ. // фото: unsplash.com