Темпы роста параллельного импорта продолжают замедляться

Эксперты «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог» проанализировали майские результаты параллельного импорта.

По мнению руководителя «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марины Дембицкой, замедление темпов регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, может свидетельствовать о постепенном насыщении спроса на автомобили премиального и люксового сегмента, занимающих подавляющую долю в этом канале поставок.

В целом за первые пять месяцев 2023 года пятерку лидирующих брендов по параллельному импорту составили Toyota (7684 а/м), Hyundai (3053 а/м), BMW (3007 а/м), Mercedes-Benz (2884 а/м) и Mitsubishi (2884 а/м).

Майский рейтинг брендов при этом претерпел некоторые изменения относительно апреля. Тройка лидеров осталась прежней. По количеству регистраций лидирует Toyota. Volkswagen сохранил за собой второе место рейтинга. А третья строчка осталась за BMW. При этом четвертые и пятые места на этот раз заняли марки Hyundai и Mercedes-Benz.

Аналогичная ситуация и в майском модельном рейтинге. Тройка призеров та же: Toyota Camry, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser). А на четвертое и пятое места в свою очередь поднялись Lexus RX и BMW Х5.

Подавляющий объем регистраций в параллельном импорте в мае традиционно пришелся на машины SUV-сегмента - 5902 кроссовера или 64% (65% в апреле). Авто С и D класса составили 10,5% (972 а/м) и 7,4% (679 а/м), пикапы - 4,7% емкости «параллельных» продаж (433 а/м). Представители остальных классов заняли менее 4% каждый.

Большая часть сегмента параллельного импорта пришлась на машины с бензиновыми и дизельными моторами: количество таких автомобилей, по данным за май, составило 5705 (62%) и 1977 (21%) единиц соответственно. Электромобили в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, заняли третье место – 575 а/м (546 а/м в апреле) или 6,2%.

Три из четырех импортируемых автомобилей в мае пришлось на частных лиц: 6920 а/м было ввезено физлицами, 2301 а/м - компаниями.

Данные статистики показывают, что рынок подходит к верхней планке регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, которая расположена на отметке 10 тысяч авто в месяц. Ранее мы уже прогнозировали, что объем регистраций таких ТС по итогам 2023 года составит 100-120 тысяч единиц. И видимый тренд подтверждает наш прогноз. В структуре таких регистраций преобладают автомобили верхнего ценового сегмента, а доля таких машин на рынке ограничена. К тому же рост продаж тех брендов, которые представлены на авторынке РФ официально, способствует уменьшению доли регистраций авто, поступивших в страну по параллельному импорту. В целом динамика за пять месяцев текущего года лишь только подтверждает ранее заявленный нами тезис о том, что параллельный импорт нельзя было рассматривать как панацею от дефицита предложения на авторынке страны,

— отмечает Олег Мосеев, генеральный директор ООО «Автомаркетолог».