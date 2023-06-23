Жители Карелии наращивают объемы юаней на своих счетах

Рост интереса и доверия клиентов Сбера к депозитам в юанях связан с популяризацией китайской валюты на рынке международных расчетов и инвестиций и с привлекательными условиями по «Вкладу в юанях». С учётом капитализации максимальная ставка по нему сегодня достигает до 3,52% годовых. Ставка зависит от суммы и срока депозита.

В Карелии объём новых привлечённых средств в юанях вырос в 13 раз по сравнению со вторым кварталом 2022 года, а портфель - в 6 раз. Это говорит о значительном росте привлекательности китайской валюты у наших клиентов. Клиенты отмечают стабильность и надежность этой валюты, а также хорошую доходность. Сбербанк развивает услуги по работе с юанями, что делает инвестирование в эту валюту еще более доступным,

- сообщил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

По данным Сбера, сегодня юань является самой популярной валютой дружественных стран. Поэтому в конце апреля Сбербанк запустил переводы по номеру счета китайских юаней по России. Клиенты Сбербанка могут переводить юани на свой счет в другом банке или близкому родственнику.

24 мая Сбербанк запустил новый вклад — в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. С 14 июня Сбер расширил диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счёт, в их число вошла индийская валюта — рупия.

//Фото: пресс-служба Сбер