Температура воздуха в Карелии опустится до минус 6

Завтра, 21 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0,+2°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -1+1, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +5, переменная облачность, не исключен небольшой дождь.

Ожидается повышенная геомагнитная активность. Фото donday.ru