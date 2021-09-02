2 сентября телебашня Якутска окрасилась в цвета флага Карелии. Таким образом жители Якутии отблагодарили карельских пожарных и волонтеров, участвующих в тушении лесных пожаров в республике, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

Напомним, 8 августа 20 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Карелии уехали из Петрозаводска в Архангельск. Оттуда самолет доставил дополнительные силы из Северо-Западного федерального округа, в том числе из Карелии, в якутский город Мирный.

Всего в тушении пожаров в Якутии было задействовано свыше 3,5 тысяч человек из 16 регионов страны.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией в мире, стоящей на вечной мерзлоте. Фото пресс-службы главы республики Саха (Якутия) и правительства республики Саха (Якутия)