Tele2 запускает виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова

Tele2 в партнерстве с «ТВЕ-телеком» объявляют о техническом запуске виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова – лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе.

Оператор связи Eagle Mobile начал оказывать услуги 1 декабря на сети Tele2. Новый бренд опирается на ценности всемирно известного спортсмена: силу и готовность принять вызов, честность, уважение к близким, помощь тем, кто в ней нуждается. Эти принципы реализованы не только в концепции оператора связи, но и в тарифной линейке и продуктовых «фишках».

Например, абоненты Eagle Mobile смогут объединиться в группу «Мои люди» и получить скидку на услуги связи. Максимальная скидка составит 25% для группы из 5 человек и более. Eagle Mobile следует принципам честности и открытости и не навязывает ненужных услуг, а все клиенты оператора становятся частью благотворительной программы. Часть своих доходов Eagle Mobile будет направлять в благотворительный фонд, который помогает детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

MVNO-проект в партнерстве с Хабибом Нурмагомедовым – первый в стране виртуальный оператор для спортсмена с мировой известностью и широкой аудиторией. Оператор связи Eagle Mobile объединит в сообщество поклонников одного из самых титулованных российских спортсменов, который провел 29 поединков и не проиграл ни одного боя. UFC поставила Хабиба на первое место в общем рейтинге бойцов всех весовых категорий – впервые лидирующую позицию занял российский спортсмен.

Для Tele2 запуск виртуального оператора Eagle Mobile стал важным бизнес-проектом, который подтверждает, что создать MVNO могут не только банки или сетевые ретейлеры, но и известные персоны с лояльной аудиторией. Темпы роста абонентской базы MVNO-партнеров Tele2 доказывают, что виртуальные операторы активно завоевывают свою аудиторию: за 9 месяцев этого года число абонентов выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этапе запуска подключиться к Eagle Mobile можно в Москве и Московской области, позже планируется выход в другие регионы России. Оператор запустился на инфраструктуре Tele2 под собственным брендом, интеграция реализована по модели light MVNO. Компания «ТВЕ-телеком» взяла на себя все работы по организации запуска проекта под ключ, начиная с разработки маркетинговой стратегии компании, ее позиционирования на рынке, заканчивая созданием юридического лица будущего оператора связи и другими задачами.