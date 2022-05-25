Tele2 прокачала мобильный интернет дачникам Карелии

Tele2 продолжает развивать инфраструктуру связи в Карелии. Особое внимание технические специалисты компании уделяют тем территориям, где ранее зафиксировали высокий рост трафика в летний сезон: в районах загородных домов и дачных участков. В 2021 году и начале нынешнего года оператор улучшил качество связи и мобильного интернета в садоводческих товариществах (СНТ) «Щит» и «Монтажник-2» в Прионежском районе, а также в СНТ «Мотор» в Пряжинском районе. Деревянка, Деревянное, Мелиоративный, Шуя, Заозерье, Шелтозеро и Лососинное в Прионежском районе также вошли в зону качественного мобильного интернета.

Обновление коснулось также дачных массивов и территорий в Пряжинском районе. Теперь у жителей поселка Эссойла и села Ведлозеро более стабильный и быстрый мобильный интернет. Кроме того, базовые станции построили на территории деревни Верховье Олонецкого района, деревни Тулгубы Кондопожского района и в пригороде Петрозаводска в Сайнаволоке.

Tele2 также развивает инфраструктуру на территориях, пользующихся популярностью у туристов. По данным сервиса больших данных Geo.Platforma, достопримечательности Карелии входят в тройку самых посещаемых у россиян. Клиенты Tele2 могут воспользоваться качественным мобильным интернетом и связью на территории горного парка «Рускеала», в музее-заповеднике «Кижи», в монастыре на Валааме или у водопада Кивач. Можно комфортно делиться впечатлениями с близкими и даже вести стримы на скорости 4G.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

Сейчас интернет-трафик активно перемещается за город. С началом дачного сезона люди стараются проводить выходные на природе. Те, у кого есть возможность, работают с ноутбуком и смартфоном на приусадебном участке. Нам важно таким клиентам дать доступ к надежному и бесперебойному мобильному интернету. Для этого мы существенно модернизировали инфраструктуру связи в пригородах и районах региона.

В 2021 году компания Tele2 увеличила инфраструктуру 4G-сети в Карелии на 20%. Оператор активно инвестирует в развитие зоны охвата и емкости сети как в жилых кварталах крупных городов, так и в районах области. На сегодняшний момент 4G-интернет Tele2 доступен 93% жителей республики.