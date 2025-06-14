Тела двух человек нашли во взорвавшемся доме в Архангельске

Утром 14 июня в деревянном доме в Архангельске взорвался газ, начался пожар.

ЧП произошло в жилом деревянном доме на улице 100-й Дивизии, 4. Охваченное огнем здание угрожала и другим постройкам поблизости. В доме рухнула крыша. В МЧС области предполагали, что под завалами могли остаться люди.

Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. С огнем боролись два десятка спасателей. В результате возгорания пострадали два человека.

Пожар в доме смогли ликвидировать к 11:30. По сообщению МЧС, на месте ЧП спасатели обнаружили тела двух погибших. © «Петрозаводск говорит»