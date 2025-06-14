Два человека травмированы в столкновении «Ниссана» и грузовика на трассе «Сортавала-Санкт-Петербург» в Карелии утром 14 июня.

Авария произошла на извилистой дороге в районе поселка Мийнала. Автомобиль «Ниссан» устоял на асфальтовой дороге, а грузовик опрокинулся в кювет. Досталось обоим водителям.

Спасателям сигнал о столкновении поступил в 08:28. Помощь попавшим в ДТП оказывали пожарные и медики. Спасатели отключили аккумуляторную батарею.

Как сообщили в госкомитете Карелии по безопасности, водитель грузовика госпитализирован, какие травмы у пострадавшего не известно. Водитель иномарки отказался от госпитализации. © «Петрозаводск говорит»