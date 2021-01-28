Татьяна Буланова похвасталась богатым уловом на рыбалке в Карелии

Отдых в Карелии продолжает привлекать российских звезд. В Карелии побывала 51-летняя певица Татьяна Буланова. В своем «Инстаграме» она выложила фотографию. Эстрадная певица лежит на снегу и показывает на зимний улов. Рядом с ней мужчина. Артистка не стала раскрывать, где конкретно она ловила рыбы, подписав фото лишь словами «Наш улов!» и отметив Владимира Быстрова - бывшего полузащитника «Зенита» и «Спартака».

Впрочем, на странице 36-летнего спортсмена также есть совместное фото с певицей, подписанное одним словом «Рыбаки!!!». Быстров и Буланова сидят рядом в обнимку. Судя по подписи, фотография была сделана в Медвежьегорске.

По сообщению портала «78.ru», телеведущая и продюсер Тина Канделаки запостила фото в tg-канал, сопроводив его комментарием: «Карелия в сердце Володи Быстрова».

Отметим, что в «Инстаграме» Быстрова есть еще одно фото с уловом, снятое на Онежском озере и подписанное также одним словом «Карантин». (фото teleprogramma.pro)