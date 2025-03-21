21 марта 2025, 14:20
Таракан пришел за кофе с сиропом в магазин Петрозаводска
Мелкого гурмана заметили в одном из сетевых магазинов
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Петрозаводчан предупредили о тараканах. Неприятная встреча ожидала посетителя сетевого магазина на Древлянке. Об этом сообщается в паблике «Моя Древлянка».
Среди бутылок с сиропом на столике для приготовления кофе на одной из емкостей сидело насекомое. Посетитель начал крутить бутылку, а таракан-гурман активно перемещаться по ее поверхности.
В комментариях пошутили, что таракан – закуска для гурманов. Другие написали о тараканах в овощах, а кто-то зимой встретил якобы и крыс.