Таракан пришел за кофе с сиропом в магазин Петрозаводска

Петрозаводчан предупредили о тараканах. Неприятная встреча ожидала посетителя сетевого магазина на Древлянке. Об этом сообщается в паблике «Моя Древлянка».

Среди бутылок с сиропом на столике для приготовления кофе на одной из емкостей сидело насекомое. Посетитель начал крутить бутылку, а таракан-гурман активно перемещаться по ее поверхности.

В комментариях пошутили, что таракан – закуска для гурманов. Другие написали о тараканах в овощах, а кто-то зимой встретил якобы и крыс.