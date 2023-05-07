Танк на Первомайском проспекте помыли, а теперь красят

В преддверии Дня Победы в Петрозаводске приводят в порядок танк на Первомайском проспекте.

Несколько дней назад петрозаводчане возмутились в соцсети внешнему виду военной техники на постаменте.

«Почти полностью осыпавшийся знак «Гвардия» на башне танка, пятна ржавчины, выцветшая, отслаивающаяся и осыпающаяся краска на танке и постаменте памятника...Полный стыд и позор!»

- писали горожане в сообществе «Подслушано в Птз» 4 мая.

Памятник «Танк Т-34» сначала помыли, а потом начали красить. 7 мая фотокадр покраски опубликовало издание «Республика». // фото: «Республика» / Анна Пименова