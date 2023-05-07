Петрозаводчанам назвали главные ошибки на собеседовании

Собеседование – важная часть при приеме на работу. Важно произвести впечатление и при этом не наломать дров. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru перечислили пять ошибок, которые можно допустить при беседе с рекрутером. Всего их пять.

Первая, соискатель ненавидит бывшего руководителя, бывших коллег или всю компанию целиком и не скрывает этого. Этим можно поделиться с близкими, но не стоит с потенциальным работодателем.

Некоторые кандидаты в ответ на просьбу рассказать о себе любят начинать издалека, вдаются в подробности. Успехи в вузе важны, если кандидат вчерашний выпускник, если учились давно, то вдаваться в подробности не стоит. От человека хотят услышать, чего он добился за последние 3-5 лет. Рассказ о себе не должен занимать больше 2-3 минут. Для уверенности его лучше отрепетировать заранее.

Рассказывать о хобби на собеседовании тоже рискованно. Предугадать мнение работодателя невозможно. Одни уверены, что спортсмены - лучшие сотрудники, другие - наоборот. Для одних фотограф - инфантильный и ленивый работник, для других - творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.

Рассказ о перипетиях судьбы и личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу, а не клиента на сеанс психотерапии. Но если масштаб проблем такой, что влияет на работу, об этом стоит сообщить, но не сразу, а после того, как станет ясно, что человек заинтересовал работодателя как профессионал. Например, нужно несколько раз в месяц работать удаленно из-за болезни кого-то из родных или необходимости ухода.

Самоуверенные кандидаты воспринимают рекрутеров как лишний этап на пути к встрече с руководителем и требуют провести сразу к нему. Рекрутерам в компаниях поручают провести первичный отсев, чтобы занятые руководители встретились только с теми, кто уже проверен на мотивацию, соответствие принятой в компании корпоративной культуре и другим требованиям.

«Все, о чем вы спрашиваете, и так есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны». Это еще один вид неконструктивной реакции на первичное собеседование с рекрутером. Да, в вашем резюме и так написано об опыте, образовании, компаниях и обязанностях. Но работодатель смотрит, как вы говорите и как себя ведете, иначе бы он не тратил время на интервью. Невозможно оценить профессионала по резюме так, как это можно сделать при личной беседе»,

- говорят эксперты hh.ru.

Кандидат может взять инициативу и расспросить интервьюера про будущую работу, а затем рассказать о себе, но применительно к тому, что узнали о новой работе. // фото unspllash.com