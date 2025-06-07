07 июня 2025, 16:51
Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами домов
Президент подписал закон, который обязывает управляющие компании предоставлять отчет о проделанной работе
фото «Петрозаводск говорит»
Управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищных кооперативов обязали отчитываться перед людьми. Закон, направленный на то, чтобы сделать деятельность УК более прозрачной, подписал президент РФ Владимир Путин.
С первого квартала 2026 года отчеты должны будут предоставлять по единой форме, установленной минстроем. Управляющие компании будут отчитываться в электронной форме через ГИС ЖКХ и в печатном виде на общем собрании собственников.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. © «Петрозаводск говорит»