Россиянам хотят запретить садиться за руль после приема ряда лекарств

В России предлагают ввести ответственность за вождение в состоянии лекарственного опьянения. В первом чтении инициативу уже одобрили в Госдуме, сообщает агентство «Прайм». На сегоднясуществуют три вида опьянения, прописанные в КоАП РФ – алкогольное, наркотическое и психотропное.

Садиться за руль хотят запретить после приема снотворных, седативных, анестетиков, противоэпилептических препаратов, лекарств, которые назначают при болезни Паркинсона.

Собеседник издания, адвокат Анастасия Яковлева рассказала, что вождение после приема запрещенных лекарств приравняют к управлению в состоянии опьянения.

По административной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Если в организме водителя найдут вещества, входящие в состав лекарств, ухудшающих внимание и реакцию человека, автомобилист понесет наказание. С появлением нового типа опьянения должна будет измениться и процедура медицинского освидетельствования.

Пока законопроект рассматривается, предстоит прояснить еще многие моменты. В частности, пока нет конкретного списка запрещенных препаратов и указаний, как должна производиться маркировка лекарств для продажи в аптеках. Не ясно, как будет трактоваться наличие у водителя клинических признаков опьянения лекарствами. А также как инспектору понять, что водитель принял что-то запрещенное, если внешне это никак не проявляется. © «Петрозаводск говорит»